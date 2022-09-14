الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط على حاجز الجلمة جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط إسرائيلي على حاجز الجلمة شمالي جنين، جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "قتل الليلة الماضية ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لاطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".

في حين قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق: "رصدت قوات الجيش اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، فقامت بمحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحين بفتح النار، وردت القوات بإطلاق النار".

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أن "أحد منفذي العملية عند حاجز الجلمة الليلة (أمس)، هو عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عمل منذ فترة قصيرة في جهاز الاستخبارات العسكرية".

المصدر: RT