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إسماعيل قاآني يزور موكب "نداء الأقصى" في العراق (فيديو)

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إسماعيل قاآني يزور موكب
AFP
قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني
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زار قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أمس الثلاثاء، موكب "نداء الأقصى" على طريق "المشاية" بين النجف وكربلاء بالعراق، قبل أيام من ذكرى أربعين الإمام الحسين.

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وبحسب ما نقلت قناة "المنار"، فإن قاآني "استطلع خلال جولته على زوايا الموكب"، مثنيا على الجهود المبذولة في الموكب وخاصة في المعرض الفني.

ولفت قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري إلى ما اعتبره "العلاقة الإنسانية التي تجمع القضية الفلسطينية بالثورة الحسينية"، حيث يشارك في الزيارة الأربعينية المليونية موكب "نداء الأقصى"، من فلسطين، والمكون من علماء دين، ومواطنين فلسطينيين.

المصدر: "المنار"

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