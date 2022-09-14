إسماعيل قاآني يزور موكب "نداء الأقصى" في العراق (فيديو)

زار قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أمس الثلاثاء، موكب "نداء الأقصى" على طريق "المشاية" بين النجف وكربلاء بالعراق، قبل أيام من ذكرى أربعين الإمام الحسين.

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وبحسب ما نقلت قناة "المنار"، فإن قاآني "استطلع خلال جولته على زوايا الموكب"، مثنيا على الجهود المبذولة في الموكب وخاصة في المعرض الفني.

ولفت قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري إلى ما اعتبره "العلاقة الإنسانية التي تجمع القضية الفلسطينية بالثورة الحسينية"، حيث يشارك في الزيارة الأربعينية المليونية موكب "نداء الأقصى"، من فلسطين، والمكون من علماء دين، ومواطنين فلسطينيين.

قائد قوّة القدس في الحرس الثوري الإيRاني العميد إسماعيل قاآني يزور موكب نداء الأقصى على طريق المشاية بين النجف وكربلاء ٨٣٣ ويجول في أروقته مستطلعاً زواياه



- القدس سبتحرّر باذن الله على أيدي هؤلاء القادة الشرفاء وتبقى عاصمة عربية إسلامية



🇵🇸🗝 pic.twitter.com/LsD7yMRfN9 — 🇵🇸🗝مفتاح العودة لا يصدأ - الحساب (٣) 🇵🇸🗝 (@VictoryMartyrd1) September 13, 2022

المصدر: "المنار"