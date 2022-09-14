محكمة استئناف مغربية تؤيد حكما بسجن مدونة عامين بتهمة "الإساءة للإسلام"

أيدت محكمة استئناف مغربية حكما بسجن مدونة عامين بعد إدانتها بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في "فيسبوك"، وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنها.

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وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح المحامي حبيب عادي، وكيل الدفاع عن المتهمة: "إن محكمة الاستئناف في خريبكة، قضت على فاطمة كريم بسنتين سجنا نافذا، مؤيدة بذلك حكم محكمة البداية".

وتابع: "هذه عقوبة قاسية جدا"، موضحا أن إمكانية تمييز الحكم "لا تزال قيد البحث".

ونقلت "فرانس برس" عن شقيق المتهمة في منتصف أغسطس الفائت قوله إن "المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومترا شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي"، حيث تم إيقافها في 15 يوليو بأمر من النيابة العامة بسبب تدوينات على موقع فيسبوك "تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أوضح شقيقها بوعزة كريم يومها.

وتابع: "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقّها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه"، لكن المحكمة لم تقتنع.

نجدر الإشارة إلى أن الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ "كل من أساء إلى الدين الإسلامي"، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".

المصدر: "فرانس برس"