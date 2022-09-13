 
مباشر
عاجل
تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان (فيديو)

الناطق باسم القوات الخاصة الليبية يتحدث لـRT عن الانفجار الذي هز مدينة سبها

أخبار العالم العربي

الناطق باسم القوات الخاصة الليبية يتحدث لـRT عن الانفجار الذي هز مدينة سبها
RT
مسؤول ليبي يكشف لـRT مخلفات الانفجار الذي هز مدينة سبها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsrc

أكد العميد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة الليبية في تصريح لـRT فجر الأربعاء، أن الانفجار الذي وقع في مدينة سبها جنوب غرب البلاد، لم يخلف ضحايا، وأضراره اقتصرت على الماديات.

إقرأ المزيد
ليبيا.. إصابات بانفجار عنيف دوّى في مستودعات للوقود في سبها (فيديو)
ليبيا.. إصابات بانفجار عنيف دوّى في مستودعات للوقود في سبها (فيديو)

وأضاف العميد ميلود الزوي: "نحمد الله على سلامة أهلنا في الجنوب تحديدا في سبها من الانفجار".

وتابع قائلا: "حسب المعلومات الواردة إلينا من مكان الحادث لا يوجد وفيات، فقط بعض الإصابات المتفاوتة وحالة حرجة واحدة لعامل إفريقي أصيب بحروق، بالإضافة إلى عدد من الصهاريج وسيارات المواطنين التي كانت قريبة من مكان الانفجار وبعض الأضرار كذلك في عدد من المنازل".

وأوضح في السياق أن 14 شخصا اصيبوا في الانفجار إصابات متفاوتة.

وصرح المسؤول بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على ألسنة اللهب.

RT - ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا