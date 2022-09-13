الخارجية الأمريكية: نحن على علم باعتقال الصحفية الفلسطينية لمى أبو غوشة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء أنها على علم باعتقال السلطات الإسرائيلية الصحفية الفلسطينية لمى أبو غوشة.

وجددت الخارجية الأمريكية التأكيد على حرية الصحفيين حول العالم.

هذا، وأفرجت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، عن الصحفية المقدسية لمى غوشة بعد 10 أيام من الاعتقال.

وقامت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالإفراج المشروط عن الصحفية لمى غوشة وهو عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية وتحويلها للحبس المنزلي، حتى موعد المحاكمة الذي حدد يوم الأحد 18 سبتمبر.

وقال عضو طاقم الدفاع عن الصحفية غوشة المحامي محمد محمود: "إن نيابة الاحتلال وافقت على الإفراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيقل، وبشرط الحبس المنزلي لعشرة أيام".

واعتقلت الصحفية غوشة في الرابع من سبتمبر الجاري بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها.

المصدر: RT + وكالات