وصول أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي إلى إيطاليا منذ مطلع العام

أعلن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وصول أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي إلى سواحل إيطاليا بطريقة غير نظامية منذ مطلع العام الجاري.

وقال رمضان بن عمر الناطق باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية": "وصل أكثر من 13.449 مهاجرا غير نظامي تونسي إلى سواحل إيطاليا منذ بداية سنة 2022.. من بينهم 2600 قاصر و640 امرأة".

وأوضح بن عمر أن "السلطات منعت أكثر من 23.217 مهاجرا غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإيطالية عبر إحباط أكثر من 1890 عملية اجتياز منذ بداية العام الجاري".

وأكد أن موجات الهجرة غير النظامية خلفت مأساة إنسانية، إذ فُقد أكثر من 507 مهاجرين منذ بداية السنة الجارية على السواحل التونسية.

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلن الحرس الوطني إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وفي 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.

المصدر: وكالات