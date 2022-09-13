خبير عسكري يوضح أفق منح كييف ضمانات أمنية غربية وما سيؤدي إليه ذلك

أكد الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف، أن مشروع الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا الذي اقترحته كييف على رعاتها، سيحول أوكرانيا إلى منطلق معاد لروسيا، وهذا ما سترفضه موسكو بالمطلق.

وقال سيفكوف: "هذا خيار غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا، لأنه في الواقع يحول أوكرانيا إلى منطلق للهجوم على روسيا، وفي وقت قريب جدا، نحن نتحدث عن السنوات القليلة المقبلة.. بطبيعة الحال سوف ترفض روسيا بالمطلق أي نوع من هذه العروض".

وأكد أنه إذا تم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية دون مشاركة روسيا، فإن "هذا سيعني أن دول الناتو قد انخرطت علنا في مواجهة روسيا".

وأضاف أن الدول الغربية ليست مستعدة بعد للتوقيع على مثل هذه الوثيقة المتطرفة، رغم أنها تم تعديلها بمشاركة سياسيين ومستشارين غربيين.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، نشر مكتب فلاديمير زيلينسكي "مسودة ضمانات أمنية لأوكرانيا"، من المتوقع أن يتم إضفاء طابع رسمي عليها في ما سيسمى "معاهدة كييف الأمنية".

المصدر: نوفوستي