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الأردن.. مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بانهيار مبنى سكني في عمّان (فيديو)

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الأردن.. مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بانهيار مبنى سكني في عمّان (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أفاد مصدر أمني أردني بمقتل شخص واحد وإصابة 14 آخرين بانهيار مبنى سكني في منطقة جبل اللويبدة بالعاصمة عمان، مشيرا إلى وجود محاصرين تحت الأنقاض.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الأمن العام والدفاع المدني تتواجد حاليا بالموقع الذي وصف بأنه صعب جغرافيا، حيث أنه محاط بالأبنية مما صعّب مهمة الدفاع المدني، التي استعانت بجرافات وآليات ثقيلة لإنقاذ السكان.

وقال مدير مستشفى لوزميلا، حازم بقاعين، إنه وصلت إلى المستشفى وفاة و13 إصابة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، جراء انهيار المبنى، مؤكدا أن المستشفى وبتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يتعامل مع المصابين لتلقي العلاج المناسب.

من جهته، قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور كفاح أبو طربوش، إن المستشفى استقبل مصابا يبلغ من العمر 13 عاما، وحالته الصحية حسنة.

هذا ووصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الداخلية مازن الفراية وأمين عمان يوسف الشواربة إلى موقع انهيار المبنى، للوقوف على الوضع الراهن وحيثيات الحادث.

المصدر: "الدستور" + "بترا"

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