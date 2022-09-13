اعتقال 6 صيادين فلسطينيين من قبل البحرية الإسرائيلية والأمن المصري

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء أربعة صيادين فلسطينيين من البحر قبالة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين إن البحرية الإسرائيلية احتجزت قاربين فيما احتجز الجيش المصري اثنين من الصيادين مع قاربهما.

وذكر اتحاد لجان الصيادين، أنهم أبلغوا من الجهات المختصة باعتقال 4 صيادين من عائلة بكر ومصادرة مراكبهم بعد قيام البحرية الإسرائيلية باستهدافهم بالرصاص في وسط وجنوب بحر قطاع غزة.

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أربعة فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة خلال الليلة الماضية أثناء ما يشتبه بأنها "محاولة تهريب".

وأضاف الجيش أن قواته تصرفت وفقا لقواعد فتح النار المعتمدة وأنها استولت على قاربين.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي في بيان أن الصيادين الأربعة تجاوزوا مساحة الصيد المسموحة لهم بها والبالغة 6 أميال بحرية جنوب القطاع، مما دفع قوات البحرية إلى التحرك ومطالبة المتواجدين عليه بالعودة إلا أنهم لم يستجيبوا.

وحسب منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، فإنه ومنذ مطلع العام الحالي سجلت أكثر من 240 عملية إطلاق نار استهدفت الصيادين وهم يقومون بمزاولة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة، وأن عمليات إطلاق النار أدت الى إصابة 21 صيادا، بجروح بعضها خطيرة، كما تم اعتقال 45 آخرين، فيما تم تدمير المئات من معدات الصيد والشباك.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية ومصرية وإسرائيلية