 
مباشر

محكمة إسرائيلية تقضي بإفراج مشروط عن الصحفية لمى غوشة

أخبار العالم العربي

محكمة إسرائيلية تقضي بإفراج مشروط عن الصحفية لمى غوشة
Globallookpress Mohammed Turabi/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsm9

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، بالإفراج المشروط عن الصحفية، لمى غوشة، بعد اعتقال دام 10 أيام.

إقرأ المزيد
اقتحامات للأقصى وحملة اعتقالات بالضفة والقدس
اقتحامات للأقصى وحملة اعتقالات بالضفة والقدس

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، محمد محمود، والمحامي، ناصر عودة، بأن قاضي محكمة الاحتلال وافق على الاستئناف المقدم منهما، وقرر الإفراج عن غوشة، بشرط الحبس المنزلي في منزل عائلتها بالقدس، لحين انتهاء الإجراءات القانونية ضدها، ودفع غرامة قدرها 50 ألف شيكل، وحظر استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الاحتلال قد تقدمت أمس الاثنين بلائحة اتهام ضد الصحفية، بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرته "تحريضا على العنف ودعم تنظيمات إرهابية" على حد تعبيرها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية، لمى غوشة، في حي الشيخ جراح بالقدس، مطلع سبتمبر، بعد مداهمة للتفتيش، وتمت إحالتها للتحقيق، دون أن تذكر السلطات الإسرائيلية أي تفاصيل أخرى حول ماهية الاعتقال، ثم أعلن عن تمديد اعتقالها.

المصدر: صفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا