محكمة إسرائيلية تقضي بإفراج مشروط عن الصحفية لمى غوشة

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، بالإفراج المشروط عن الصحفية، لمى غوشة، بعد اعتقال دام 10 أيام.

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وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، محمد محمود، والمحامي، ناصر عودة، بأن قاضي محكمة الاحتلال وافق على الاستئناف المقدم منهما، وقرر الإفراج عن غوشة، بشرط الحبس المنزلي في منزل عائلتها بالقدس، لحين انتهاء الإجراءات القانونية ضدها، ودفع غرامة قدرها 50 ألف شيكل، وحظر استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الاحتلال قد تقدمت أمس الاثنين بلائحة اتهام ضد الصحفية، بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرته "تحريضا على العنف ودعم تنظيمات إرهابية" على حد تعبيرها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية، لمى غوشة، في حي الشيخ جراح بالقدس، مطلع سبتمبر، بعد مداهمة للتفتيش، وتمت إحالتها للتحقيق، دون أن تذكر السلطات الإسرائيلية أي تفاصيل أخرى حول ماهية الاعتقال، ثم أعلن عن تمديد اعتقالها.

المصدر: صفا