لواء عسكري مصري سابق: العالم سيتغير بعد 3 أشهر

قال اللواء السابق في الجيش المصري سمير فرج، إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أطول حرب حدثت داخل القارة الأوروبية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

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وأوضح فرج أن ما يحدث بين موسكو وكييف أثر على جميع دول العالم، وكان من المقدر ألا تستمر هذه الحرب كل هذه المدة، منوها بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة حتى دخول الشتاء.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc، مساء الاثنين، أكد فرج أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف لإطالة الحرب الروسية مع أوكرانيا، بهدف إنهاك موسكو من الناحية الاقتصادية.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تم تصنيفها من قبل العسكريين على أنها حرب محلية محدودة بين دولتين، وعلى الرغم من أنها محلية إلا أن لها تأثيرها على العالم.

وأوضح فرج أن الشتاء المقبل سيكون قاسيا على القارة الأوروبية، موضحا أن روسيا تصدر ما يقرب من 50٪ من الغاز لأوروبا.

واختتم فرج: "الثلاثة أشهر المقبلة سيتغير شكل المنطقة بالكامل بل العالم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية