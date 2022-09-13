لجنة شؤون المهجرين في لبنان: المساعي جارية مع سوريا والسفراء والجهات الدولية لعودة آمنة للاجئين

أكدت لجنة شؤون المهجرين في لبنان، أن المساعي جارية مع سوريا والسفراء والجهات الدولية لعودة آمنة للاجئين السوريين.

وعقب اجتماع لها في المجلس النيابي، قالت ​لجنة شؤون المهجرين​ في بيان: "استمعت اللجنة إلى عرض وزير شؤون المهجرين، ​عصام شرف الدين،​ الذي أفصح عن ضآلة ​موازنة​ الوزارة، وعن شح الأموال وارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وانخفاض قيمة التعويضات المقررة".

وأضاف البيان: "شرف الدين أوضح أن لديه تصور لتحويل وزارة المهجرين الى وزارة التنمية الريفية عند الانتهاء من هذا الملف الذي لا يجوز أن يبقى مفتوحا، واستعرض مع اعضاء اللجنة موضوع ​النازحين السوريينـ، حيث أن المساعي جارية مع الجانب السوري والسفراء والجهات الدولية المانحة لعودة آمنة وكريمة".

وتابعت اللجنة: "النواب في اللجنة تداولوا مع وزير المهجرين ومدير عام ​صندوق المهجرين​ ورئيس صندوق المهجرين حول السبل الكفيلة باتمام المصالحات العالقة والعمل عليها وبذل الجهد المطلوب لها، كما اجمع الحاضرون على استكمال الدفعات المستحقة للطلبات الجاهزة والمستحقة واجراء ما يلزم لاتمام هذا الامر بالقدر المستطاع".

المصدر: "النشرة"