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سوريا.. عقد ملتقى القبائل والعشائر العربية والنخب الوطنية بحلب رفضا للتواجد التركي والأمريكي بالبلاد

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سوريا.. عقد ملتقى القبائل والعشائر العربية والنخب الوطنية بحلب رفضا للتواجد التركي والأمريكي بالبلاد
AP
العلم السوري
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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة حلب السورية، فعاليات ملتقى القبائل والعشائر العربية والنخب الوطنية الرابع "رفضا للاحتلالين الأمريكي والتركي وتأكيدا على وحدة الأراضي السورية".

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وفي نهاية المؤتمر، أصدرت القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية بيانا قالت فيه: "ندين كل أشكال الدعم لقوى التقسيم والانفصال من ميليشيات عميلة للمحتل، ونؤكد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بصورة لا شرعية ومن دون تنسيق مع الدولة السورية".

وأضاف البيان الختامي للمؤتمر: "نرفض أي شكل من أشكال التدخل التركي في بلادنا، وتحت أي مسمى وأي ذريعة كانت".

المصدر: "الوطن السورية"

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