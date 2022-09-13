إعلام أردني: جنوح باخرة على شاطئ في العقبة

أفادت وسائل إعلام أردنية بجنوح باخرة صباح اليوم الثلاثاء، على شاطئ اليمنية في العقبة بالقرب من المحمية البحرية.

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وأشارت قناة "رؤيا" إلى أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، دفعت الرياح الباخرة إلى الشاطئ، مما أدى إلى جنوحها وصعوبة عودتها إلى وسط البحر"ـ موضحة أنه "تم استدعاء قاطرات شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية إلى التدخل الفوري بعد دراسة كيفية إخراجها وقطرها وفق الممارسات البحرية العالمية إلى مكان آمن".

ونقلت "رؤيا" عن مصادر من الميناء قولها إن "الباخرة الفارغة، والتي كانت تستعد لتحميل مادة كلوريد البوتاسيوم من رصيف الميناء الصناعي لجمهورية مصر العربية، سيتم حجزها في المنطقة الشمالية، بعد أن يتم الكشف عن الأضرار التي قد تكون حدثت لها نتيجة اقترابها من منطقة المرجان والشاطئ".

المصدر: "رؤيا"