تشاد تدين اعتقال مواطنيها في ليبيا ردا على اعتقال 4 ليبيين عبروا حدودها بشكل غير قانوني

أدانت الخارجية التشادية اعتقال مواطنيها في أجدابيا الليبية ردا على اعتقال 4 ليبيين عبروا حدودها للصيد، متهمة قوات المشير خليفة حفتر بشن اعتقالات جماعية تطال التشاديين.

وقالت في بيان إن "الكتيبة 116" التابعة للقيادة العام تقوم باعتقالات جماعية للتشاديين في ليبيا، خاصة في مدينة أجدابيا، شرق ليبيا.

وأضافت أن الاعتقالات بحق التشاديين في ليبيا تعسفية وغير قانونية، داعية السلطات الليبية للحفاظ على السلامة البدنية للمعتقلين، وحمايتهم من أي معاملة لا إنسانية ومهينة.

وأفادت الخارجية بأنه تم اعتقال أربعة مواطنين ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي الأسبوع الماضي، كانوا يحملون عدة أسلحة نارية، وعبروا الحدود بشكل غير قانوني.

وأكدت أن الأربعة قبض عليهم في عملية صيد غير مشروع وأسندت قضيتهم إلى العدالة.

هذا، ودعت في البيان لتيسير وصول مسؤولي السفارة التشادية في ليبيا إلى المواطنين المحتجزين من أجل تزويدهم بالمساعدة والحماية اللازمتين.

وأوضحت الدبلوماسية في تشاد أنها مستعدة للبحث مع السلطات الليبية المعنية عن سبل ووسائل المساعدة على الاستجابة المناسبة والعاجلة لهذه الحالة المثيرة للقلق البالغ.

وأشارت إلى أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية للإفراج عاجلا عن التشاديين.

المصدر: RT