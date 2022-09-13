موظفون كويتيون حصلوا على رواتبهم بلا عمل بعد تزويرهم بصمة الدوام

أعاد نحو 100 موظف حكومي في الكويت رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، بعد ثبوت تزويرهم بصمة الدوام عبر بصمة بلاستيكية سجلها أحدهم عن الجميع.

وذكر صحيفة "القبس" أن النيابة حققت مع المتهمين، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي بادروا إلى إعادة رواتبهم معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.

ويحاكم المتهمون حاليا أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم، بعدما تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.

يذكر أن العديد من الأحكام مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها، بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا فيها خلال أوقات العمل.

المصدر: صحيفة "القبس" الإخبارية