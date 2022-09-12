مهاجرون لبنانيون عالقون بين إيطاليا ومالطا يناشدون خارجية بلادهم إغاثتهم

ناشد مهاجرون لبنانيون عالقون على متن قارب متهالك بلا ماء وطعام منذ ثلاثة أيام في البحر بين ​إيطاليا​ ومالطا خارجية بلادهم التدخل، لإغاثتهم وإنقاذهم.

وأفادت قناة "الجديد" بأنها تلقت اتصالا من أحد المهاجرين المنكوبين وجه عبره نداء استغاثة، مشيرا إلى أن القارب على متنه 280 مهاجرا بينهم أطفال ونساء حوامل دون ماء وطعام، عالقون منذ ثلاثة أيام في البحر بين إيطاليا ومالطا.

وناشد المتصل وزارة الخارجية اللبنانية التدخل لدى الدول المعنية لإنقاذهم.

المصدر: "الجديد"