تبون يدعو أمير الكويت لحضور القمة العربية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدعوة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الـ1 والـ2 من نوفمبر.

وسلمه رسالة الدعوة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون، خلال استقباله يوم الاثنين من قبل ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وثمن ولي العهد الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل إنجاح هذا الحدث الهام، مجددا دعوة الكويت واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل.

وأكد ولي العهد أن الكويت ستكون أول الحاضرين وآخر المغادرين من الجزائر.

من جانبه، أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، تطلع الرئيس الجزائري إلى المشاركة النوعية المعهودة لدولة الكويت لجعل القمة موعدا للم الشمل، وإضفاء روح جديدة على التعاون العربي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية