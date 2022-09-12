مصر تعلن عن اكتفاء ذاتي لفترات زمنية غير مسبوقة

أعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي ارتفاع احتياطي القمح الاستراتيجي في البلاد لما يكفي لأكثر من نصف عام.

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وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تماما بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر، ‏موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر، وأن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي ‏من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط ، كما حققنا ‏اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.‏

وأضاف أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، مطالبا أن لا تكون الحدود الجغرافية عائقا ‏للتبادل الغذائي بين الدول، لافتا الى أن الأزمات التي مر بها العالم ‏بداية من وباء كورونا وصولًا الى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت ‏جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.

المصدر: RT