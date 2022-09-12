مصر تعلن عن اكتفاء ذاتي لفترات زمنية غير مسبوقة
أعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي ارتفاع احتياطي القمح الاستراتيجي في البلاد لما يكفي لأكثر من نصف عام.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية بمصر آمن تماما بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر، وأن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط ، كما حققنا اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.
وأضاف أن أي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، مطالبا أن لا تكون الحدود الجغرافية عائقا للتبادل الغذائي بين الدول، لافتا الى أن الأزمات التي مر بها العالم بداية من وباء كورونا وصولًا الى الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول وأصبحت الأولوية الأولى لكل الدول.
المصدر: RT