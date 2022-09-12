مصر.. تأجيل حركة المحافظين المرتقبة

كشفت مصادر لموقع "مصر تايمز" عن تأجيل حركة المحافظين المرتقبة في مصر حتى نهاية العام الجارى، لحين الانتهاء من مؤتمر المناخ 2022 بمدينة شرم الشيخ.

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وتستعد مؤسسات الدولة المصرية لاستقبال هذا الحدث الضخم، إذ تستضيف جمهورية مصر العربية تلك الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022، وذلك خلال الفترة من 7 نوفمبر - 18 نوفمبر 2022 والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت المصادر أن هناك تركيز على ضخ دماء جديدة بالمحافظات من خلال تمكين الشباب ليكون هناك فرصة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات، مشيره إلي أنه كان من المقرر الإعلان عنها عقب التعديل الوزاري مباشرة ولكن تم تأجيلها نظراً لحدوث طارئ بها.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي رئيس الوزراء انتهى من التعديل الوزاري في 13 أغسطس الماضي، حيث قام بتغيير 13 حقيبة وزارية، ويستعد لإجراء حركة المحافظين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف العبء من على المواطن المصري خلال الأزمات التي يمر بها العالم بأكمله.

المصدر: مصر تايمز