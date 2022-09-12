الكاظمي يبحث مع سفير إسبانيا ملفات الطاقة والاستثمار ومكافحة الإرهاب

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع السفير الإسباني بيدرو مارتينيز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار".

وأكد اللقاء "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وضمن إطار التعاون البناء مع حلف الناتو في مجال المشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل السفير الإسباني لدى العراق السيد بيدرو مارتينيز، وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وضمن إطار التعاون البنّاء مع حلف الناتو في مجال المشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية. pic.twitter.com/W89JFKXrUl — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 12, 2022

المصدر: RT