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الكاظمي يبحث مع سفير إسبانيا ملفات الطاقة والاستثمار ومكافحة الإرهاب

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الكاظمي يبحث مع سفير إسبانيا ملفات الطاقة والاستثمار ومكافحة الإرهاب
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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع السفير الإسباني بيدرو مارتينيز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار".

وأكد اللقاء "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وضمن إطار التعاون البناء مع حلف الناتو في مجال المشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية".

المصدر: RT

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