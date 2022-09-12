تبون يوجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت للمشاركة في القمة العربية

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة بأشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر بنوفمبر.

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وحمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، هذه الدعوة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتسلمها منه ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر تسلمها سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من وزير الطاقة الجزائري

https://t.co/FyOxQfTlrZ#كونا#الكويتpic.twitter.com/8XPFZzYeyJ — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 12, 2022

المصدر: "الشروق"