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تبون يوجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت للمشاركة في القمة العربية

أخبار العالم العربي

تبون يوجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت للمشاركة في القمة العربية
AP
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
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وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة بأشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر بنوفمبر.

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وحمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، هذه الدعوة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتسلمها منه ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: "الشروق"

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