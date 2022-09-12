البوليساريو تحذر منظمي "رالي إفريقيا إيكو ريس"

حذرت جبهة البوليساريو يوم الأحد منظمي "رالي إفريقيا إيكو ريس" للسيارات من عواقب مرور السباق بالأراضي الصحراوية، معلنة المنطقة بكاملها "منطقة حرب".

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وكان منظمو الرالي قد أعلنوا أن دورة عام 2022 التي من المقرر أن تجرى من 15 إلى 30 أكتوبر ستعبر منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجمهورية الصحراويّة حثت منظمي السباق.. على عدم انتهاك الشرعيّة الدوليّة بعبورهم التراب الوطني الصحراوي".

يشار إلى أن "الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة (منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي)، وهي موضع خلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ عقود".

المصدر: أ ف ب