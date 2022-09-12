رئيس "الشاباك" الإسرائيلي: الهجمات على جنودنا في الضفة ارتفعت 30% مقارنة بالعام الماضي

كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن ارتفاع بنسبة 30% بعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية مقابل العام الماضي، محذرا من أن الصراعات الداخلية في إسرائيل "تشجع الإرهاب".

وقال رونن بار خلال مؤتمر أمني لمعهد "السياسات ضد الإرهاب" (ICT) في جامعة رايخمان في هرتسليا أمس الأحد: "لقد واجهنا أكثر من 130 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية، مقارنة بـ 98 خلال عام 2021، و19 في 2020".

وأضاف: "أحبطنا 312 عملية كبيرة (طعن، إطلاق نار، تفجير انتحاري)، ونفذنا أكثر من 2000 عملية اعتقال ورفعنا بعشرات النسب عمليات اعتقال تجار الأسلحة".

وأشار رئيس جهاز "الشاباك" إلى أن "العنف في الضفة الغربية يتزايد، لقد دخلنا الى نوع من الدائرة المغلقة، على ضوء تعدد محاور الاعتداءات وغياب الاهتمام المناسب من قبل الأجهزة الأمنية، ويضطر رجالنا الى تنفيذ اعتقالات كل ليلة، ويتعرضون لإطلاق النار.. الثمن هو أيضا المساس بالمواطنين الفلسطينيين ومكانة الأجهزة الأمنية".

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وحذر بار من أن "الانقسام العميق الآخذ بالتطور داخل المجتمع الإسرائيلي" هو التحدي "الأكثر تعقيدا" الذي تواجهه إسرائيل، وأن الصراع الداخلي "يعزز الإرهاب".

وقال: "عدم الاستقرار السياسي والانقسام الداخلي والخطاب الراديكالي يشكل حقنة تشجيع لدول محور الشر، للمنظمات الإرهابية وللمنفذين المنفردين".

وأضاف: "أعداؤنا يشعرون بأن تماسكنا القومي، ميزتنا التارخية، آخذ في التضاؤل وهذا الأمر يجب أن يقلقنا أكثر من أي شيء آخر".

المصدر: وسائل إعلام إسائيلية