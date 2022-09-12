"معا": "منظمات الهيكل" تقدم التماسا للمحكمة العليا للسماح للإسرائيليين بالنفخ بالبوق داخل الأقصى

قدمت "منظمات الهيكل" التماسا لمحكمة إسرائيلية طالبت فيه بالسماح لأفرادها بالنفخ بالبوق داخل المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية، الذي يوافق الاثنين والثلاثاء (27/26) من هذا الشهر.

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وأفاد موقع "معا" الإخباري" بأن "منظمات الهيكل" طالبت في الالتماس الذي قدمته إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، بالسماح لأفرادها بإدخال "قرابين العرش النباتية/ الأصناف الأربعة"، وتشمل الحمضيات وسعف النخيل وأغصان الصفصاف وورود الآس المجدولة، خلال "عيد العرش" التوراتي الذي يمتد من 10 حتى 17 شهر أكتوبر القادم.

وأشار الموقع إلى أن "منظمات وجماعات الهيكل المزعوم طالبت بالسماح لها بإدخال أدوات الصلاة الخاصة والمناسبة لهذه الأعياد من رداء الصلاة، ولفائف سوداء، كتب الأدعية التوراتية"، حيث أوضحت "منظمات الهيكل" أن "الإجراءات المتبعة في الأقصى خلال الاقتحامات، لا ترتكز على أي أساس قانوني، ولا يوجد أي وثيقة اسمها الوضع القائم".

وبحسب "معا"، فإن "هذا الالتماس يأتي ضمن برامج وتحضيرات جماعات الهيكل المزعوم، لتنفيذ اقتحامات جماعية وبأعداد كبيرة خلال موسم الأعياد اليهودية، الذي يبدأ أواخر الشهر الجاري حتى منتصف الشهر القادم "برأس السنة العبرية، يليه عيد الغفران، ثم عيد العرش"، ويشمل البرنامج دعوات لإقامة صلوات علنية وجماعية داخل الأقصى، والالتزام بالطقوس الخاصة بكل عيد".

بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن تسيير حافلات خلال الأعياد لنقل المستوطنين من كافة المستوطنات والمناطق للمشاركة في اقتحامات الأقصى خلال الأعياد، إضافة الى تنظيم مسيرات وصلوات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية.

المصدر: "معا"