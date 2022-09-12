4 إصابات بينهم طفلة باقتحام القوات الإسرائيلية لجنين واعتقالات في الضفة (فيديو)

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة صباح اليوم الاثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين، كما شنت إسرائيل حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حسب الإعلام الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين شبان مسلحين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين ومخيمها بأكثر من 20 آلية عسكرية ترافقها جرافة.

#فيديو| استهداف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص خلال اقتحامها مدينة جنين pic.twitter.com/gfm2sxkRsk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 12, 2022

الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينة جنين، والمقاومون يتصدون للاقتحام باطلاق النيران.

ثلاث اصابات خلال الاقتحام من بينهم فتاة.

اعتقال ثلاثة أشقاء واصابة احدهم، اعتقال الاسير المحرر مجد زاهي السعدي. pic.twitter.com/KxPVFUpIhR — Hadarat Media (@HadaratMedia) September 12, 2022

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ونقلت وكالة "معا" عن مصادر طبية أن هناك 3 إصابات "بشظايا"، وواحدة بالرصاص الحي في القدم وتم نقلهم إلى المستشفى في جنين.

وأضافت المصادر أن من بين الاصابات طفلة، نقلت إلى مستشفى ابن سيناء ووصفت حالتها بالطفيفة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، حيث اقتحمت القوات بلدات ومخيمات عدة، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأشارت مصادر إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 شبان فلسطينيين خلال اقتحامها جنين، كما نفذت اعتقالات في مخيم قلنديا قضاء القدس، ومخيمي الأمعري والجلزون قرب رام الله، ومحافظتي نابلس وبيت لحم وفي الخليل.

شاهد| لحظة اعتقال قوات الاحتلال الأسير المحرر مجد زاهي السعدي من جنين، صباح اليوم pic.twitter.com/KjFxmyoPyd — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 12, 2022

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية