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4 إصابات بينهم طفلة باقتحام القوات الإسرائيلية لجنين واعتقالات في الضفة (فيديو)

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4 إصابات بينهم طفلة باقتحام القوات الإسرائيلية لجنين واعتقالات في الضفة (فيديو)
Globallookpress
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أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة صباح اليوم الاثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين، كما شنت إسرائيل حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حسب الإعلام الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين شبان مسلحين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين ومخيمها بأكثر من 20 آلية عسكرية ترافقها جرافة.

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ونقلت وكالة "معا" عن مصادر طبية أن هناك 3 إصابات "بشظايا"، وواحدة بالرصاص الحي في القدم وتم نقلهم إلى المستشفى في جنين.

وأضافت المصادر أن من بين الاصابات طفلة، نقلت إلى مستشفى ابن سيناء ووصفت حالتها بالطفيفة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، حيث اقتحمت القوات بلدات ومخيمات عدة، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأشارت مصادر إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 شبان فلسطينيين خلال اقتحامها جنين، كما نفذت اعتقالات في مخيم قلنديا قضاء القدس، ومخيمي الأمعري والجلزون قرب رام الله، ومحافظتي نابلس وبيت لحم وفي الخليل.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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