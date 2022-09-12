بو صعب: لم يطلب أحد منا أن نتنازل عن أي نقطة برية في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلن الياس بو صعب​، نائب رئيس البرلمان اللبناني، عن "استلام إحداثيات تتعلق بالعوامات البحرية" من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين.

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وفي حديث تلفزيوني، قال الياس بو صعب: "استلمنا من الوسيط الأمريكي ​آموس ​هوكشتاين،​ إحداثيات تتعلق بالعوامات البحرية، والحديث عن نقاط برية وb1، كلام لم يحصل، ولم يطلب أحد من ​لبنان​ أن يتنازل عن أي نقطة برية".

وأضاف بو صعب: "هناك منطقة بين البلوكات والشاطئ فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها واليوم استلمنا احداثيات"، متابعا: "استلامنا للاحداثيات يؤكد أن أول إجابة منا قد طلبناها بعد أقل من 48 ساعة من مغادرة الوسيط الأمريكي، وهذا أمر جيد، على أن تصلنا أجوبة عن التساؤلات الأخرى في الاسبوع المقبل، وصولا إلى جواب خطي يدرسه رئيس الجمهورية، ميشال عون".

المصدر: "النشرة"