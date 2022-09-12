الراعي للاجئين السوريين: إن لم تعودوا لمنازلكم فستفرضون "حربا ثانية" في لبنان

وجه البطريريك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، رسالة إلى اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكدا أنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

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وفي مقابلة ببرنامج "وهلق شو"، قال البطريرك بشارة الراعي: "فرضت عليكم "الحرب الأولى"، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم "الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان".

وتوجه الراعي إلى المسؤوليين اللبنانيين بالقول: "فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري بشارة الأسد، ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، ليعد الباقي من غيرهم".

وأردف: "البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعيا عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه..وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس".

وتساءل الراعي عن كيفية حل "أزمة النازحين" قائلا: "غريبين في لبنان..كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا؟".

المصدر: "الجديد"