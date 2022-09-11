قائد عسكري إسرائيلي يحذر نصر الله من عواقب قوية ومميتة

حذر قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من عواقب الإقدام على الحرب.

وقال: "إن أجبرنا على الحرب سنجعلها قوية ومميتة، في الجبهة وفي عمق حزب الله، وسيتلقى من يعيش في كنفه قبضة فولاذية هجومية وحاسمة، حتى يدرك أهل الشرق الأوسط بوضوح أن حزب الله ورعاته في إيران ولبنان دفعوا ثمنا باهظا".

وعن الوجود الإيراني في سوريا أضاف برعام: فشل حزب الله في سوريا في ترسيخ وجوده جنوب دمشق. تصرفنا بطريقة عنيدة ومتعددة الجوانب بعدد لا يحصى من الضربات الجوية والغارات البرية والإجراءات المضادة... عشرات العشرات من الضربات المحدودة والدقيقة.

وتابع: انتصاراتنا سمحت لنا بشكل تراكمي أن نمنع جنوب سوريا من أن يصبح جنوب لبنان.

المصدر: RT