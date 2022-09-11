المجلس الانتقالي اليمني يعلن السيطرة على معسكر لـ"القاعدة" في أبين

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، سيطرة قواته على معسكر لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوب شرقي اليمن، بعملية عسكرية.

وقال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي، المقدم محمد النقيب، اليوم الأحد، إن "القوات سيطرت على معسكر السري التابع للجماعات الإرهابية في مديرية مُودية [شمال شرقي أبين] ضمن عملية (سهام الشرق) لتأمين محافظة أبين من العناصر الإرهابية.

وأضاف أن "القوات سيطرت أيضاً على معسكر عكد في ذات مديرية مُودية [في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين]".

وأكد المتحدث العسكري "تمكنت القوات خلال العملية العسكرية التي تنفذ بتنسيق مباشر من التحالف العربي، من دك أوكار تنظيم القاعدة في محافظة أبين".

وبوقت سابق من اليوم، سيطرت قوات المجلس الانتقالي على واديي النسيل وموجان في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، حسب المتحدث العسكري.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين، من العناصر الإرهابية.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

المصدر: سبوتنيك