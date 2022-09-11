وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد زكى قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا الذي يزور مصر حاليا، حيث بحثا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى القضايا التي تمس المصالح المشتركة في مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين.

وأعرب زكي عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جهته، أشاد كوريلا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

كما اجتمع كوريلا بالفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.

المصدر: RT