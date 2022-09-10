تسجيل هزة أرضية في العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة في قضاء حلبجة بمحافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيانها إن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم في محافظة السليمانية".

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وأشارت إلى أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:33:05 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3،2 درجة وتبعد 16 كم شمال غرب حلبجة من محافظة السليمانية".

وأضافت: "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية