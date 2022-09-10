مستشار الرئيس المصري يرجح ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد

رجح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد.

وقال عبر قناة "الحدث" إن جدري القردة يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة.

وأوضح أن أعراض المرض عبارة عن حرارة ورشح وطفح جلدي في الجسم"، مؤكدا أن المرض يستغرق 3 أسابيع ثم ينتهي.

وأضاف أن سبب المرض مرتبط بتعدد العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، مؤكدا أن الحالة التي تم رصدها بجدري القرود في مصر من المترددين على أحدى الدول الأوروبية وأنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدرى القرود.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء الماضي عن رصد اصابة بجدري القردة، وتم عزل المصاب في أحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 42 عاما وزار إحدى الدول الأوروبية.

المصدر: RT