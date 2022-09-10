إيران: صواريخ "باور 373" تشارف على دخول الاختبارات النهائية

أعلن قائد سلاح الجو الإيراني العميد علي رضا فرد، عن قرب إجراء الاختبارات النهائية على منظومة "باور 373" الصاروخية للدفاع الجوي، وأنه سيتم زيادة مداها ليبلغ 300 كم.

وأضاف فرد:علماؤنا توصلوا لضرورة تحديث قدراتنا وفقا لهذه التهديدات، الأمر الذي ينطبق على منظومة "باور 373" للدفاع الجوي أيضا.



وقال: صواريخ منظومة باور 373، بلغت من القوة اليوم أنها قادرة على رصد واستهداف مقاتلات العدو خارج حدود البلاد.

وأشار إلى أن كافة المنظومات المستخدمة لدى الدفاع الجوي مواكبة للتكنولوجيا العالمية، وفي طليعتها تأتي منظومة "باور 373" الصاروخية الدفاعية لافتا بان هذا السلاح وبعد اجتياز الاختبارات القادمة، سيدخل الخدمة ضمن منظومات الدفاع الجوي للجيش، بمزيد من التطوير والتغيرات الأساسية.

وأضاف: كافة الأجهزة المستخدمة في سياق تنفيذ مهامنا، وبما يشمل منظومة "باور 373" للدفاع الجوي محلية الصنع، وإنتاج هذه المنظومة تحقق في إطار عمل جماعي معقد، وبمشاركة قوة الدفاع الجوي والجامعات ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران.

المصدر: "إرنا"