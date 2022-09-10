وفاة ثلاثة أشخاص بالكوليرا في شمال وشرق سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى في مناطق سيطرتها شمال سوريا وشرقها، مناشدة المنظمات الدولية المساعدة.

وأعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية رصدها "إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة" مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات.

وناشدت "المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".

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والسبت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أن المؤسسة العامة للمياه في الإدارة المدنية لدير الزور باشرت توزيع خزان سعة 1000 لتر من مادة الكلور السائل على وحدات المياه بريف دير الزور الغربي.

وأشارت إلى أن الخطوة هي "إجراء احترازي للوقاية من مرض الكوليرا".

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن 15 إصابة بالكوليرا في محافظة حلب الخاضعة بمعظمها لسيطرة الحكومة، وأن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وتشهد سوريا أزمة مياه حادة بعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، في ظل دمار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أدى النزاع الى تضرر ثلثي محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.

ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي الى أن الوصول الى مياه الشرب الآمنة يشكل تحديا يؤثر على ملايين الأشخاص في أنحاء سوريا؟ حيث باتت مياه الشرب متوافرة بنسبة أقل 40% عما كانت عليه قبل عقد.

وكان يحظى 98% من سكان المدن و92% من المجتمعات الريفية قبل عام 2010 بإمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة.

المصدر: ا ف ب