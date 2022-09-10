البحرية الإيرانية تحتجز سفينة "تهريب وقود أجنبية" أبحرت في مياه الخليج

صادرت بحرية الحرس الثوري الإيراني سفينة "أجنبية" في مياه الخليج "كانت تقوم بتهريب الوقود وأوقفت طاقمها"، وفق الاعلام الرسمي السبت.

وأورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي الإيراني "تم توقيف سفينة أجنبية كانت تحمل على متنها 757 ألف ليتر من الوقود المهرب"، وذلك نقلا عن قائد المنطقة الثانية في بحرية الحرس رمضان زيراهي.

وأضاف زيراهي إن "أفراد الطاقم السبعة، وهم من الأجانب، تم توقيفهم وتسليمهم الى السلطة القضائية"، من دون تقديم توضيح بشأن جنسياتهم.

وغالبا ما تعلن القوات الإيرانية توقيف سفن صغيرة وقوارب تهرب الوقود في منطقة الخليج التي يمر عبرها قسم كبير من إنتاج النفط العالمي.

المصدر: AFP