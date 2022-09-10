وزير الطاقة اللبناني للسفير الإيراني: هبة الفيول أتت نتيجة مبادرة نصر الله واقتراح باسيل

استقبل وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، بحضور مسؤولين من السفارة الإيرانية، إضافة للوفد اللبناني المكلف بزيارة طهران قريبا.

وخلال هذا اللقاء، جرى بحث " الهبة الإيرانية المتعلقة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في هذا البلد، وأهداف زيارة الوفد والتفاصيل المرتبطة بها".

من جهته، أوضح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، قائلا "إن هذه الهبة مرحب بها كما كل الهبات من الدول الشقيقة والصديقة، وقد أتت نتيجة مبادرة أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وبعد اقتراح من الوزير السابق جبران باسيل خلال لقاء إعلامي، عندها تلقفت الحكومة بشخص رئيس الحومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، هذه المبادرة، فالتقى رئيس البرلمان، نبيه بري، وتواصلا معا هاتفيا مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أعطى لهذه المبادرة ترحيبا جامعا على المستوى السياسي والوطني".



وأكمل فياض: "تكتسب هذه المبادرة أهمية استراتيجية لأنها ستوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها الوزارة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وتلتها خطة الطوارئ، وهي تنطوي على زيادة ساعات التغذية تمهيدا لرفع التعرفة وتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان لكي تغطي احتياجاتها مستقبلا بنفسها، وفي الوقت نفسه تؤمن كهرباء للمواطنين بكلفة اقل من المولدات الخاصة ما يضع قطاع الطاقة على سكة التعافي والنهوض وبشكل مستدام".



من جهته، أكد السفير الإيراني أن "دولته مستعدة لمساعدة لبنان، ليس فقط على صعيد تأمين المحروقات، لكن ايضا في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عموما وخاصة بناء محطات الإنتاج على المدى المتوسط وفق عقود الـ "بي أو تي"، وصيانة الشبكات"، لافتا إلى "وجود إرادة سياسية لدى الحكومة اللبنانية، وأنه على تواصل مستمر مع المسؤولين بهدف الوصول الى الخواتيم المرجوة".

وأردف: "هذه الهبة ستأخذ طريقها لخدمة كل الشعب"، فيما تمنى أن "تشكل بداية التعاون في المجالات كافة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"