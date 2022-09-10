إصابة 7 جنود إسرائيليين داخل برج عسكري في الخليل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق، اليوم السبت، داخل البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بعد قيام شبان بإشعال إطارات على الباب الرئيسي للبرج.

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ونقل موقع "معا" الإخباري عن الناشط محمد عياد عوض قوله إن "الجنود كانوا نائمين حينما اشتعلت النيران بالإطارات، ما أدى إلى إصابة 7 جنود بحالات اختناق"، حيث "حضرت إلى المكان إسعاف نجمه داوود الحمراء مركبة اطفاء احتلالية، وتم إسعاف الجنود المصابين وإطفاء النيران".

وأشار عوض إلى أن "الشبان كتبوا شعارات وطنية على جدار البرج تحمل اسم الشهيد إبراهيم النابلسي وحركة فتح"، في حين كان المدخل الرئيسي للبلدة مغلقا منذ الليلة الماضية، بعد تعرض البرج العسكري لالقاء زجاجة حارقة.

المصدر: "معا"