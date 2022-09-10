لجنة العفو الرئاسي في مصر: الإفراج عن جميع الموقوفين احتياطيا سيتم على دفعات

أعلن طارق العوضي العضو في لجنة العفو الرئاسي في مصر أنه سيتم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا في السجون المصرية على دفعات.

وقال في تصريح لتلفزيون "MBC مصر"، مساء الجمعة، أنه سيتم قريبا الإفراج عن دفعة جديدة.

حديث العوضي جاء تعليقا على إخلاء سبيل 33 موقوف احتياطيا يوم الجمعة.

وأضاف أن "هناك وعدا من القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بشكل كامل قريبا".

وتابع: "عشنا فترة من التشويه والكراهية.. نحتاج أن يستوعب كل منا الآخر".

وكان العوضي افاد في وقت سابق أن الافراج عن موقوفين يوم الجمعة جاء وفقا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.

المصدر: الشروق