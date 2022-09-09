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السعودية تدين الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا

أخبار العالم العربي

السعودية تدين الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا
AFP
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أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت بنيتها التحتية الرقمية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "المملكة تدين الهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية"، مؤكدا "دعم المملكة تضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني".

وشدد البيان على "أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني"، مشيرا إلى "ضرورة تطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات".

المصدر: RT

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