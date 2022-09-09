مصر.. إخلاء سبيل العشرات من النشطاء السياسيين خلال ساعات بقرار من السيسي

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر طارق الخولي، إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا خلال ساعات، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.

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ووجه عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين، وكل التقدير النائب العام لاستجابته الكريمة، وكل الشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم".

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 25 من السجناء، ووجهت اللجنة الشكر إلى النائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات.

وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه "سيتم خروج 25 من المحبوسين احتياطيا، وكل الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات".

المصدر: RT