وزير الري المصري: تغيرات هيدرولوجية تهدد النيل والدلتا والمياه الجوفية

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة، مشيرا لتغيرات هيدرولوجية تواجه مصر.

وأشار في "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" إلى قلق من التغيرات سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.

وقال سويلم أن هناك تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على مصر؛ مبينا أن التغيرات هيدرولوجية تحدث في نهر النيل حيث تشكل المياه التي تأتي من الحوض 97% من المياه المتجدده في مصر.

وأوضح أن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يتسبب بزيادة ملوحة المياه الجوفية في الدلتا، مضيفا أن الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

كما أكد أهمية التوسع في مجال تحلية المياه، واستخدام طرق أقل كلفة مع استخدام الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول للمياه العادمة.

المصدر: الشروق