باحث عراقي يحظى بجائزة "ابن رشد للفكر الحر" لعام 2022

حظي الباحث العراقي سعد سلوم بجائزة "ابن رشد للفكر الحر" لعام 2022 في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت "RT" عن سلوم قوله: "سعيد جدا بحصولي على جائزة حملها العديد من الأسماء المهمة، ستدعم الجائزة تجربتنا في تعزيز التنوع والتعددية في العراق".

ويرأس سعد سلوم، الباحث العراقي والأستاذ بكلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، منظمة "مسارات" الخاصة بشؤون الأقليات، وشغل المنصب منذ أكثر من 15 عاما، وأصدر سلوم مجموعة كتب عن الأقليات في العراق، أبرزها "مائة وهم عن الأقليات".

وجائزة "ابن رشد للفكر الحر"، هي جائزة سنوية تمنحها مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر" في برلين منذ 1999، ويتم منحها "لمن قام بدور في دعم ونشر الفكر الديمقراطي الحر والديمقراطية والإبداع في البلاد العربية".

ومن أبرز المفكرين والمثقفين العرب الذين حصلوا على الجائزة، "محمد أرجون - محمد عابد الجابري - نصر حامد أبو زيد - سمير أمين - محمود أمين العالِم - عزمي بشارة - صنع الله إبراهيم - راشد الغنوشي - وسعد سلوم هو أول باحث عراقي يفوز بالجائزة.

وتأسست مؤسسة ابن رشد للفكر الحر عام 1998، بمناسبة الذكرى الـ 800 لوفاة الفيلسوف ابن رشد.

المصدر: RT