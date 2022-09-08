مصرع 8 أشخاص إثر غرق قارب هجرة قبالة تونس

لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرى إنقاذ 14 آخرين، إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة الشابة التونسية.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" نقلا عن مصدر بالحرس البحري إن "مركب هجرة غير شرعية يضم 37 شخصا غرق قبالة سواحل مدينة الشابة على بعد 7 أميال بحرية".

وأكد المصدر انتشال 8 جثث وإنقاذ 14 شخصا حتى الآن وإدخالهم لميناء الشابة.

ووفقا للإذاعة كان المركب قد انطلق من منطقة العوابد بولاية صفاقس الليلة الماضية.

وتواصل قوات الحرس البحري التونسية البحث عن بقية المفقودين في عرض البحر.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس الماضي إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.

وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

المصدر: "موزاييك أف أم"