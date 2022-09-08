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الجزائر.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا

أخبار العالم العربي

الجزائر.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا
Gettyimages.ru
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا أبقى فيه على رئيس الوزراء، ومعظم الحقائب السيادية.

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ويظهر من التشكيل الحكومي الذي أعلنته الرئاسة الجزائرية أن التعديل شمل وزارات: الداخلية، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والنقل.

وحل إبراهيم مراد وزيرا للداخلية خلفا لكمال بلجود، الذي أصبح وزيرا للنقل، بدلا عن عبد الله منجي الذي تم تعيينه أمينا عاما في رئاسة الجمهورية.

كما تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لعبد الرحمن بن بوزيد، وحل علي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية، التي غادرها عبد اللطيف بابا أحمد.

وتستعد الجزائر لاستقبال القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر القادم.

المصدر: RT

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