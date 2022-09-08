طهران: ترحيل 19 سجينا إيرانيا من قطر لقضاء محكومياتهم في إيران

أعلن مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان في إيران فتاح أحمدي، تسلّم طهران 19 مواطنا إيرانيا من الدوحة حكموا بالسجن في قطر، ليقضوا الفترة المتبقية من محكومياتهم في سجون إيران.

ولفت أحمدي إلى أن الأسابيع الماضية، أفضت إلى الاتفاق على نقل عدد ملفت من المدانين الإيرانيين الذين يقبعون في سجون الدول المجاورة إلى البلاد.

وأضاف أنه تم في هذا السياق نقل 19 إيرانيا كانوا قد أدينوا من قبل القضاء القطري بالسجن لفترات طويلة على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.

وأكد المسؤول الإيراني أن السجناء سيقضون الفترة المتبقية من عقوباتهم في سجون البلاد.

المصدر: إرنا