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مناورات مصرية أمريكية على اقتحام السفن

أخبار العالم العربي

مناورات مصرية أمريكية على اقتحام السفن
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نفذت قوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا مشتركا لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية SOF-10، استمر عدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط.

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وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة، وحق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها.

كما تدربت القوات على تنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة، وأظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها.

المصدر: RT

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