السيسي يوضح ما قد يحدث إذا بيعت السلع للمواطن بسعرها الحقيقي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

إقرأ المزيد

وأكد السيسي أن دخول حقل ظهر للغاز الطبيعي الخدمة ساعد الحكومة في تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية.

وأضاف: لم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو للطاقة على شعبنا لأن هذا سيكون فوق طاقة الناس، فهدفنا الأول توفير السلع بشكل يحقق مطالب الناس دون أي ضغط.. نواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة، حتى لا يعاني المواطن أكتر من كدا.

وقال: "انتبهوا للكلام اللي بيخوفكم، نحرص على ألا نعكس تسعير الطاقة والسلع على الناس.. نحن كمسؤولين حريصين ألا تكون الأمور ضاغطة بقدر الإمكان".

المصدر: القاهرة 24