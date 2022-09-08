تونس.. التحقيق في مقتل شاب برصاص الجمارك (فيديو)

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالبحث في ملابسات مقتل شاب بالعاصمة برصاص الجمارك، أثناء توقيف سيارة محملة بسجائر معدة للتهريب.

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وصرح مصدر رسمي من الديوانة بأن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالقضية.

هذا، وأكد مصدر مطلع من الإدارة العامة للديوانة لـ"موزاييك" الاحتفاظ بـ3 أعوان من الدورية الديوانية على ذمة النيابة العمومية وأنه جاري البحث معهم من قبل فرقة أمنية مختصّة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أدت إلى وفاة شاب بطلق ناري فيما تم إخضاع عون من الديوانة للجراحة وإيواؤه بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة.

وأفاد مصدر بأن عون الديوانة المصاب على مستوى الرأس أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات العاصمة واصفا حالته بالمستقرة.

Friends and family of the deceased have gathered outside the hospital...

As it's the case in these scenarios, not a single cop car in sight as they often flee such situations due to rising tension#PoliceBrutality#Policestatepic.twitter.com/eL4LxwR9IT — Souhail Khmira (@SKhmira) September 7, 2022

البساج تونس لحظة اصابة الشاب برصاصة من طرف الحرس الديواني#يسقط_الانقلاب_في_تونسpic.twitter.com/ivPxEJKhUd — 🌟🌟 ✌️✌️ناااااايلة🌼🌺🌷🌺 (@Nallou1222) September 7, 2022

المصدر: "موزاييك"