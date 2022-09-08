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تونس.. التحقيق في مقتل شاب برصاص الجمارك (فيديو)

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تونس.. التحقيق في مقتل شاب برصاص الجمارك (فيديو)
Gettyimages.ru
تونس.. فتح تحقيق بعد مقتل شاب برصاص أحد ضباط الجمارك
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أفادت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالبحث في ملابسات مقتل شاب بالعاصمة برصاص الجمارك، أثناء توقيف سيارة محملة بسجائر معدة للتهريب.

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وصرح مصدر رسمي من الديوانة بأن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالقضية.

هذا، وأكد مصدر مطلع من الإدارة العامة للديوانة لـ"موزاييك" الاحتفاظ  بـ3 أعوان من الدورية الديوانية على ذمة النيابة العمومية وأنه جاري البحث معهم من قبل فرقة أمنية مختصّة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أدت إلى وفاة شاب بطلق ناري فيما تم إخضاع عون من الديوانة للجراحة وإيواؤه بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة.

وأفاد مصدر بأن عون الديوانة المصاب على مستوى الرأس أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات العاصمة واصفا حالته بالمستقرة.

المصدر: "موزاييك"

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