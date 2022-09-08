الشرطة الاسرائيلية: اعتقال فلسطيني في يافا خطط لتنفيذ هجوم في تل أبيب.. (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة اعتقلت فلسطينيا في مدينة يافا وصادرت أسلحة بحوزته، "حيث كان يخطط لاعتداء في تل أبيب".

وذكرت قناة "مكان" أن الفلسطيني، (20 عاما) وهو من نابلس، كانت بحوزته بندقية من طراز كلاتشنيكوف، وقنابل يدوية الصنع "أكواع".

وقالت القناة إن التحقيقات الأولية تدل على أن الفلسطيني "كان في طريقه إلى تل أبيب لتنفيذ اعتداء".

وأضافت أن الشرطة وفي أعقاب الاعتقال، أغلقت "دوار الساعة أمام حركة السير من كافة الاتجاهات، وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى المكان".

بينما نقلت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية، عن مصادر عبرية أن "الشاب الذي اعتقله الاحتلال في يافا هو أسير محرر من نابلس واعتقل سابقا بتهمة حيازة سكين في الأقصى، وكان ينوي تنفيذ عملية فدائية عند اعتقاله".

المصدر: وسائل إعلام عبرية وفلسطينية